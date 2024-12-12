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عربي-دولي

رائحة كريهة وأصوات غامضة.. هل من أنفاق تحت الأرض في سجن صيدنايا؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:06
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كشفت "سكاي نيوز عربية" من خلال جولتها داخل سجن صيدنايا أن الأحاديث تتواتر عن وجود أنفاق تحت الأرض قد تؤدي إلى أماكن احتجاز سرية قد يوجد بداخلها معتقلون.

وأوضحت أن هناك حديث عن وجود مدخل سري داخل مطبخ السجن لكن لم يتم بعد العثور على أي من هذه المداخل التي قد تؤدي للوصول إلى معتقلين تحت الأرض، رغم الإستعانة بفرق إغاثية محلية ودولية.
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وأكدت أنه ورغم ذلك، فإن رائحة كريهة في أحد الطوابق السفلى وأصوات غامضة سمعت خلف جدار معين، الأمر الذي أثار مزيدا من التساؤلات ودفع عدداً من العائلات إلى استقدام أدوات يدوية لتحطيم الجدار ومعرفة ما يكمن خلفه.
 
 
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