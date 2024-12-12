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عربي-دولي
بشأن التقدم صوب العاصمة السورية.. هذا ما قاله أدرعي
Lebanon 24
12-12-2024
|
08:03
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أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الخميس، بإن إسرائيل ليست لديها أطماع في سوريا وتواجدها في المنطقة العازلة مؤقت.
وقال لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن "السيطرة الإسرائيلية على المنطقة العازلة مع سوريا تأتي في إطار الدفاع وحماية حدود وسيادة وسكان إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ليست لديها أطماع في سوريا وتواجدها في المنطقة العازلة مؤقت وغرضه مراقبة الحدود لمنع التهديدات".
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وأكد أن "المنطقة العازلة في الجولان قريبة بطبيعة الحال من دمشق ولكن لا نية لدى إسرائيل للتقدم صوب العاصمة السورية"، مشيرا إلى ان "تدمير إسرائيل القدرات الاستراتيجية للجيش السوري سببه الخشية من سقوطها في أيدي جهات غير مسؤولة ومتطرفة".
وبحسب أدرعي، فإن إسرائيل ستحدد موقفها من السلطات الجديدة في سوريا بعد التقييم ومتابعة الأحداث وليس بناء على تصريحات من الأطراف هناك.
من جهة أخرى، قال أدرعي إن "إسرائيل تستطيع الرد بقوة شديدة على هجمات الجماعات الحوثية ولن تقف مكتوفة الأيدي أمامها". (روسيا اليوم)
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