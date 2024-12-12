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عربي-دولي

الأسد ليس الأوّل.. رؤساء فرّوا إلى روسيا بعد الإطاحة بهم من هم؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:00
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ذكر موقع "عربي 21" أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لاذ بالفرار إلى روسيا بعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق في الثامن من شهر كانون الأول الجاري.

ويُسلّط فرار الأسد إلى روسيا الضوء على زعماء اختاروا روسيا ملاذا آمنا بعد اصطدامهم بإرادة شعوبهم.
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فيكتور يانوكوفيتش

هرب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا عام 2014 بعد احتجاجات شعبية تخللتها موجة من أعمال العنف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وكان فرار يانوكوفيتش الذي قرر البرلمان الأوكراني عزله بالأغلبية حينها، إلى شبه جزيرة القرم أولا ومن ثم توجه إلى روسيا.

لاحقا، أصدرت السلطات الأوكرانية مذكرة توقيف دولية بحق يانوكوفيتش الذي تمت إدانته غيابيا بالخيانة العظمى.

عسكر آكاييف

لجأ أول رئيس لجمهورية قيرغيزستان بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي، عسكر آكاييف، إلى روسيا بعد الإطاحة به خلال الثورة القيرغيزية عام 2005.

وأجبر آكاييف، الذي كان في السلطة منذ عام 1990، على التنحي نتيجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق التي أشعلتها اتهامات بالتزوير في الانتخابات البرلمانية.

بعد تنحيه، توجه إلى روسيا، حيث استقر مع أسرته وحصل على الحماية الروسية. ومنذ ذلك الحين، بقي في روسيا وابتعد إلى حد كبير عن السياسة، حيث عمل في مجال الأبحاث الأكاديمية.

إدوارد شيفرنادزه

أطاحت ثورة الزهور في جورجيا عام 2003 بالرئيس إدوارد شيفارنادزه الذي كان يعد أحد أشهر وزراء خارجية الاتحاد السوفييتي قبل انهياره.

توجه شيفرنادزه إلى روسيا حينها من أجل الحصول على الدعم إلا أنه لم يمكث هناك طويلا، حيث اختار العودة لاحقا إلى بلاده. وتوفي عن عمر 86، عام 2014. (عربي 21)
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