أحمد الشرع زار شقة عائلته في دمشق.. إليكم ما طلبه

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كشف تقرير صحافي جديد أن أحمد الشرع والملقب بالجولاني قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد زار أحد المباني السكنية التي نشأ فيها داخل دمشق وتحديدا في جنوب غربها وطلب السكن فيه.وبحسب المصادر في صحيفة "التايمز" اللندنية فإن الشرع صعد إلى الطابق العاشر في المصعد، برفقة أربعة حراس مسلحين، وقرع جرس الباب. وكان وصوله بمثابة صدمة للدكتور أحمد سليمان، وهو مهندس ميكانيكي، وزوجته، اللذين يسكنان الشقة حاليًا. ومع ذلك، وفقًا لحارس المبنى، عامر، الذي شهد المشهد، كان الجولاني مهذبًا للغاية.وسأل الجولاني: "هل تمانع في إخلاء هذه الشقة؟. كما ترى، لدى والدي ذكريات جميلة عن هذا المكان ويرغبان في العودة".وكان الزوجان قد حصلا على الشقة من النظام السابق برئاسة بشار الأسد، الذي صادر العقار بعد أن تم الكشف عن هوية الجولاني "كزعيم للمعارضة" حينها وفر والديه إلى مصر. وأعطى الجولاني الدكتور سليمان وقتا لإخلائها، كما قال عامر.وكانت عودته غريبة تمامًا لأن المزة، الضاحية الغربية حيث انتقلت عائلة الشاب أحمد الشرع عندما كان في السابعة من عمره، مرتبطة في أذهان كثير من الناس بالنظام. إنها موقع مميز ويعيش فيها كبار المسؤولين ورجال الأعمال الأثرياء، بالقرب من المطار العسكري من جانب وقطاع مليء بالوزارات، بما في ذلك وزارة العدل.وكانت عودة الشرع إلى الوطن مختلفة بالنسبة لرجل كان حتى الأسبوع الماضي "العدو العام الأول" للنظام السوري. لكن الجولاني الآن يزرع سمعته متسامح،.وينحدر الشرع وعائلته من الطبقة المتوسطة. فقد واضطر والده، وهو مهندس نفط، إلى مغادرة منزل العائلة في مرتفعات الجولان قبل ولادته، عندما احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967.وكانت علاقة الأب بالنظام متقطعة في أيامه الأولى، قبل أن يغادر خارج البلاد حيث ولد أحمد الشرع عام 1982.وبعد انتهاء فترة عمله في الخارج، انتقلت العائلة إلى المزة، وافتتحت متجر بقالة صغيراً ووكالة عقارات بجوار المتجر. واستولى النظام على المتجر خلال المراحل الأولى من الحرب. ولا تزال الوكالة المجاورة تحمل اسم "وكالة الشرع العقارية"، رغم أنها مغلقة أيضاً.وكان أحمد الشرع الشاب مراهقًا هادئًا وخجولًا وغير سعيد دائمًا، وفقًا لمن عرفوه. وكان منطويًا على نفسه، كما اتفق جميع السكان المحليين، من الحلاق الذي كان يقص شعره في السنوات التي كان فيها طالبًا.ويتذكر الحلاق، الذي طلب أن يُعرف فقط باسم محمد، كيف كان يثرثِر مع أحمد أثناء قص شعره. قال: "آخر مرة كانت منذ حوالي 15 عامًا. كان خجولًا للغاية، وذو أخلاق عالية جدًا. في أحد الأيام، اختفى. لقد صدمنا عندما رأيناه يُعرَّف بأنه أبو محمد الجولاني على شاشة التلفزيون، بعد بضع سنوات".كان أحد رجال الأعمال في المزة، والذي يعيش الآن في الخارج يقول: "كنا نجلس ونتحدث كثيرًا. لقد أحببته. كان هادئًا وخجولًا". لكن رجل الأعمال أضاف أنه كان أيضًا مريرًا. "بدا غاضبًا من العالم".