Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. إسرائيل توثق عملية استهداف مواقع عسكرية استراتيجية داخل سوريا

Lebanon 24
12-12-2024 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1291968-638696362120567198.png
Doc-P-1291968-638696362120567198.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، اليوم الخميس، فيديوهات توثق لعملية استهداف مواقع عسكرية استراتيجية داخل سوريا، بعد الإعلان عن سقوط النظام السوري.

وقال الجيش في بيان: "على مدار الأسابيع الأخيرة، أجرى جيش الدفاع تقييما شاملا للوضع الداخلي في سوريا. وبناء على الاستعدادات المسبقة لانهيار نظام الأسد، أعد سلاح الجو خطة هجومية واسعة النطاق لتدمير القدرات العسكرية المتقدمة على الأراضي السورية، منها الأسلحة الاستراتيجية".

وأضاف: "وجّهت مئات الطائرات المقاتلة والقطع الجوية التابعة لسلاح الجو ضربة جسيمة للأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا بمعنى الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية، وصواريخ سكود، والطائرات المسيّرة من دون طيار وصواريخ كروز، وصواريخ ساحل بحر، وصواريخ أرض جو، وصواريخ أرض أرض والرادارات والقذائف الصاروخية وغيرها".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن "معظم الهجمات قد أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90 في المائة من صواريخ أرض جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها".

وقال أن "منظومة الدفاع الجوي السورية تعد إحدى الأقوى في الشرق الأوسط حيث يشكل ضربها إنجازا كبيرا لتحقيق تفوق سلاح الجو في المنطقة".
Advertisement


وكشف أنه تم أيضا استهداف "قواعد للقوات الجوية السورية، حيث تكون إحدى القواعد التي تم ضربها هي مطار "T4" الواقع في منطقة شمال دمشق حيث تم داخله تدمير سربين تابعين لسلاح الجو السوري، هما سرب SU-22 وسرب SU-24".

كما تمت مهاجمة قاعدة أخرى هي "مطار "بلي"، الذي كان يؤوي ثلاثة أسراب قتالية. وعلى بعد حوالي 1.5 كيلومتر عن هذه القاعدة، تمت كذلك مهاجمة موقع لتخزين صواريخ أرض أرض وقذائف صاروخية".

وأكد البيان أنه تم استهداف "مواقع إنتاج وتخزين مركزية، بما في ذلك موقع في منطقة حمص. ويعتبر هذا الموقع الرائد في مشروع صواريخ سكود السوري ومن أهم البنى التحتية في مركز البحوث للصناعة العسكرية في سوريا".  
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:07 | 2024-12-12
14:00 | 2024-12-12
13:57 | 2024-12-12
13:34 | 2024-12-12
13:15 | 2024-12-12
13:03 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24