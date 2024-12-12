ترامب يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك

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واستغل ترامب هذه المناسبة لتقديم جولة جديدة من التعهدات بخفض الضرائب، وهي أولوية رئيسية للكثير من المانحين السياسيين وقادة الأعمال الذين تجمعوا في قاعة التداول في بورصة نيويورك.وتعهد بخفض معدل الشركات إلى 15% من 21%، وقال إنه يتحدث مع مستشاريه في شأن خفض الضرائب على مكاسب رأس المال والأرباح، وهي التغييرات التي من شأنها أن تلقى استحسان المستثمرين ومن المرجح أن تؤدي إلى انتعاش السوق.