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إقتصاد

ترامب يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:43
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قرع دونالد ترامب جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية، اليوم الخميس، وهي لحظة احتفالية للرئيس المنتخب الذي عاد إلى البيت الأبيض في انتخابات كان الاقتصاد الأميركي فيها محور الاهتمام، على ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".
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واستغل ترامب هذه المناسبة لتقديم جولة جديدة من التعهدات بخفض الضرائب، وهي أولوية رئيسية للكثير من المانحين السياسيين وقادة الأعمال الذين تجمعوا في قاعة التداول في بورصة نيويورك.

وتعهد بخفض معدل الشركات إلى 15% من 21%، وقال إنه يتحدث مع مستشاريه في شأن خفض الضرائب على مكاسب رأس المال والأرباح، وهي التغييرات التي من شأنها أن تلقى استحسان المستثمرين ومن المرجح أن تؤدي إلى انتعاش السوق.

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