مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

قضى تسعة مهاجرين من دول إفريقيا وفقد ستة آخرون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حسبما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.



وبحسب شهادات 27 مهاجراً آخرين أنقذهم الحرس البحري التونسي، كان هناك 42 شخصاً على متن القارب الذي أبحر ليل الثلاثاء الأربعاء، من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس.

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وبسبب سوء الأحوال الجوية، انقلب قاربهم قبالة سواحل ولاية المهدية الواقعة على مسافة نحو مئة كيلومتراً شمال صفاقس، قبل أن يرصدهم صياد ويبلغ السلطات. وبحسب شهادات 27 مهاجراً آخرين أنقذهم الحرس البحري التونسي، كان هناك 42 شخصاً على متن القارب الذي أبحر ليل الثلاثاء الأربعاء، من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس.وبسبب سوء الأحوال الجوية، انقلب قاربهم قبالة سواحل ولاية المهدية الواقعة على مسافة نحو مئة كيلومتراً شمال صفاقس، قبل أن يرصدهم صياد ويبلغ السلطات.

وأضاف بن جحا أنه تم انتشال تسع جثث، وما زال ستة في عداد المفقودين وأنقذ 27 مهاجراً، وجميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما تتواصل عمليات البحث.

وأوضح المتحدث أن المهاجرين الـ 27 الذين تم إنقاذهم بينهم كاميرونيون وسنغاليون وغينيون.



