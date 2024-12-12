رفض النزوح وفقد ابنه.. إسرائيل تقتل "آخر أخصائي عظام" في شمال غزة

Advertisement

صُدم العاملون في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، الخميس، بوصول جثمان زميلهم الطبيب سعيد جودة، أحد أبرز أطباء العظام في شمال القطاع، الذي استشهد إثر استهدافه بطائرة مسيّرة خلال توجهه لمساعدة المرضى في مستشفى العودة.الطبيب جودة، المعروف بتفانيه في خدمة المرضى، رفض النزوح أو ترك القطاع رغم المخاطر المتزايدة، وكان قد فقد نجله مجد قبل أسبوع إثر غارة إسرائيلية، وأصيب قبل أسبوعين في هجمات استهدفت مستشفى كمال عدوان والمنطقة المحيطة.بحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الضحايا من العاملين في القطاع الصحي إلى 1057 شهيدامنذ بداية الحرب. وأكدت الوزارة أن الدكتور جودة كان في طريقه لإنقاذ الأرواح عندما استُهدف، مضيفة أن استمرار القصف يهدد النظام الصحي المتهالك في غزة.