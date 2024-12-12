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عربي-دولي
رفض النزوح وفقد ابنه.. إسرائيل تقتل "آخر أخصائي عظام" في شمال غزة
Lebanon 24
12-12-2024
|
23:32
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صُدم العاملون في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، الخميس، بوصول جثمان زميلهم الطبيب سعيد جودة، أحد أبرز أطباء العظام في شمال القطاع، الذي استشهد إثر استهدافه بطائرة مسيّرة خلال توجهه لمساعدة المرضى في مستشفى العودة.
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الطبيب جودة، المعروف بتفانيه في خدمة المرضى، رفض النزوح أو ترك القطاع رغم المخاطر المتزايدة، وكان قد فقد نجله مجد قبل أسبوع إثر غارة إسرائيلية، وأصيب قبل أسبوعين في هجمات استهدفت مستشفى كمال عدوان والمنطقة المحيطة.
بحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الضحايا من العاملين في القطاع الصحي إلى 1057 شهيدامنذ بداية الحرب. وأكدت الوزارة أن الدكتور جودة كان في طريقه لإنقاذ الأرواح عندما استُهدف، مضيفة أن استمرار القصف يهدد النظام الصحي المتهالك في غزة.
برحيل الطبيب جودة، يفقد القطاع أحد أعمدته الطبية، وسط نداءات محلية ودولية بضرورة حماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية من الاعتداءات المتكررة، التي تعمّق مأساة سكان غزة المحاصرين.
ويعمل في شمال قطاع غزة مستشفيان فقط، كمال عدوان والعودة، في ظروف بالغة السوء، مع خروج بقية المشافي والمراكز الصحية هناك تباعًا من الخدمة بسبب وقوعها في مناطق عمليات عسكرية.
وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، إن المستشفى بات يقدم الخدمة بالحد الأدنى، مشيرًا إلى أن العجز في المستلزمات الطبية والوقود أضيف إليه عجز في التخصصات، بعد قتل آخر طبيب أخصائي يعمل في شمال قطاع غزة. (ارم نيوز)
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