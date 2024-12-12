Advertisement

عربي-دولي

رفض النزوح وفقد ابنه.. إسرائيل تقتل "آخر أخصائي عظام" في شمال غزة

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1292065-638696688166345198.png
Doc-P-1292065-638696688166345198.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صُدم العاملون في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، الخميس، بوصول جثمان زميلهم الطبيب سعيد جودة، أحد أبرز أطباء العظام في شمال القطاع، الذي استشهد إثر استهدافه بطائرة مسيّرة خلال توجهه لمساعدة المرضى في مستشفى العودة.
Advertisement

الطبيب جودة، المعروف بتفانيه في خدمة المرضى، رفض النزوح أو ترك القطاع رغم المخاطر المتزايدة، وكان قد فقد نجله مجد قبل أسبوع إثر غارة إسرائيلية، وأصيب قبل أسبوعين في هجمات استهدفت مستشفى كمال عدوان والمنطقة المحيطة.

بحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الضحايا من العاملين في القطاع الصحي إلى 1057 شهيدامنذ بداية الحرب. وأكدت الوزارة أن الدكتور جودة كان في طريقه لإنقاذ الأرواح عندما استُهدف، مضيفة أن استمرار القصف يهدد النظام الصحي المتهالك في غزة.
03238d30-9add-4ebc-bb0c-36ffe960319d

برحيل الطبيب جودة، يفقد القطاع أحد أعمدته الطبية، وسط نداءات محلية ودولية بضرورة حماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية من الاعتداءات المتكررة، التي تعمّق مأساة سكان غزة المحاصرين.

ويعمل في شمال قطاع غزة مستشفيان فقط، كمال عدوان والعودة، في ظروف بالغة السوء، مع خروج بقية المشافي والمراكز الصحية هناك تباعًا من الخدمة بسبب وقوعها في مناطق عمليات عسكرية.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، إن المستشفى بات يقدم الخدمة بالحد الأدنى، مشيرًا إلى أن العجز في المستلزمات الطبية والوقود أضيف إليه عجز في التخصصات، بعد قتل آخر طبيب أخصائي يعمل في شمال قطاع غزة. (ارم نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:50 | 2024-12-13
02:35 | 2024-12-13
02:16 | 2024-12-13
02:16 | 2024-12-13
02:05 | 2024-12-13
02:02 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24