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عربي-دولي

بلينكن في أنقرة: توافق تركي-أميركي حول مستقبل سوريا

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:33
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عقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعًا مع نظيره التركي في أنقرة، تناولا فيه التطورات في سوريا وقضايا إقليمية أخرى، مع تأكيد الطرفين على رؤية مشتركة بشأن مستقبل سوريا.

وأكد بلينكن خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة وتركيا تتفقان على ضرورة تشكيل حكومة سورية تشمل جميع الأطياف، وترفض التعاون مع الجماعات المتطرفة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي مستعد لدعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي شامل بعد عقود من الحكم الديكتاتوري.
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وأوضح بلينكن أن سوريا تحتاج إلى حكومة تعزز الاستقرار، تفكك الأسلحة الكيميائية، ولا تشكل تهديدًا لجيرانها. كما شدد على أهمية إبقاء خطر داعش تحت السيطرة في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن التعاون الأميركي التركي يلعب دورًا محوريًا في هذا السياق.

على صعيد آخر، أعرب بلينكن عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول غزة في ظل إشارات مشجعة ظهرت مؤخرًا، ما يعكس تطورات إيجابية في المشهد الإقليمي الأوسع.

وناقش الطرفان الدور المحتمل للبلدين في إعادة إعمار سوريا، ودعم الشعب السوري في تحقيق تطلعاته. بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تعمل لرؤية سوريا تسير في "اتجاه مختلف تمامًا عما كانت عليه"، مضيفًا أن هذا الهدف يتطلب دعمًا دوليًا كبيرًا.
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