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عربي-دولي

4 حراس مسلحين كانوا برفقته.. هكذا استعاد الجولاني منزل أسرته في دمشق

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:51
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بعد إعلان الفصائل المسلحة في سوريا، الأحد، إسقاط نظام بشار الأسد، ظهر قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، وهو يدخل المسجد الأموي في دمشق، لكن ما لم يتم تداوله وقتها هو عودته إلى منزله في العاصمة.
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وتقول صحيفة "تايمز" البريطانية، إنه ومع حلول الظلام ونهاية يوم طويل في سوريا، وصل الجولاني إلى مدخل المنزل الذي نشأ به في منطقة المزة جنوب غربي دمشق.

وتضيف في التفاصيل أن "الجولاني صعد إلى الطابق العاشر باستخدام المصعد، برفقة 4 حراس مسلحين، ودق جرس الباب ليفاجأ بزيارته القاطن في المنزل، وهو المهندس الميكانيكي أحمد سليمان، وزوجته.
 
ويحكي حارس المبنى السكني الذي يدعى عامر، وكان شاهدا على ما حصل، أن الجولاني كان "مهذباً للغاية".

ويضيف أن الجولاني قال للساكن: "هل تمانع في إخلاء هذه الشقة؟"، وأضاف: "أنت ترى، والداي لديهما ذكريات جميلة عن هذا المكان ويرغبان في العودة للعيش هنا".
 
وكان سليمان وزوجته حصلا على الشقة من قبل نظام الأسد، الذي صادرها من أسرة الجولاني بعد أن أصبح معروفا أنه قائد للمعارضة، مما دفع والديه للسفر إلى مصر.

وكانت هيئة تحرير الشام قالت إنها "لن تدع أحدا يخاف على مستقبله في سوريا، ما لم تكن يداه ملطخة بالدماء". (سكاي نيوز عربية) 
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