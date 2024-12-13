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عربي-دولي
"مؤشرات مشجعة".. ماذا قال بلينكن عن التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة؟
Lebanon 24
13-12-2024
|
05:30
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تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، عن وجود مؤشرات "مشجعة" للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال بلينكن عقب اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: "رأينا خلال الأسبوعين المنصرمين، إشارات مشجعة على إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".
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وأضاف: "في مباحثاتي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزير فيدان، تحدثنا عن ضرورة موافقة حماس على الاتفاق في غزة الذي يمكن أن يساعد أخيرا في وضع حد للأمر".
وتابع: "نقدر كثيرا الدور الذي يمكن أن تضطلع به تركيا باستخدام تواصلها مع حماس، لمحاولة إنهاء الأمر".
وفي وقت سابق، كان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ربما يكون "قريبا"، وذلك بعد أن أشارت إسرائيل إلى استعدادها لعقد اتفاق ووجود مؤشرات حول تحرك من جانب حركة حماس.
وصرح سوليفان بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه: "قد لا يحدث ذلك، ولكنني أعتقد أنه قد يحدث إذا توفرت الإرادة السياسية من الجانبين".
وأشار إلى أن موقف حماس التفاوضي تغير فيما يبدو في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وهو ما أظهر أن حماس لا تتوقع دعما خارجيا. (سكاي نيوز)
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