Advertisement

عربي-دولي

رسالة من ملك البحرين إلى الجولاني.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1292245-638696912691584984.jpg
Doc-P-1292245-638696912691584984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، برسالة إلى أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في سوريا، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق.
Advertisement

وشدد حمد بن عيسى آل خليفة في الرسالة على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

كما شدد العاهل البحريني، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، على استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري.

كما أعرب عن تطلع البحرين لاستعادة سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
15:59 | 2024-12-13
15:44 | 2024-12-13
15:37 | 2024-12-13
15:19 | 2024-12-13
15:04 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24