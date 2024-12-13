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رقم كبير.. الصليب الأحمر يكشف عن عدد حالات الإخفاء القسري في سوريا!

Lebanon 24
13-12-2024 | 07:50
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة، أنها سجلت خلال السنوات الـ13 الماضية 35 ألف حالة إخفاء قسري في سوريا.
ودعت اللجنة الدولية في بيان اليوم الجمعة، جميع الأطراف في سوريا إلى منع تدمير السجلات الضرورية كقوائم المعتقلين أو المتوفين، مشيرة إلى أن السجلات تضم معلومات حاسمة "يمكن أن تساعد أسر المفقودين في العثور على إجابات طال انتظارها".
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وأوضحت اللجنة الدولية أنه تم الوصول إلى كافة غرف وطوابق سجن صيدنايا في ريف دمشق.
وفي العاشر من كانون الاول الجاري، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ضمن بيان، انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.
هذا وأصدرت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية قبل أيام قليلة، بلاغا قالت فيه: "نتعهد بتأمين كل من يبلغنا عن مواقع السجون السرية ونعلن عن مكافأة مجزية له". (روسيا اليوم)
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