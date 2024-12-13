قوات إسرائيلية تتقدم في سوريا.. إلى أين وصلت؟

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تقدمت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن مصادر في سوريا.وأشارت المصادر اليوم الجمعة إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.وصباح اليوم، أفاد إعلام سوري بأن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق فجر الجمعة.وكانت مصادر سورية أشارت إلى "وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات".وكان مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أفاد أمس الخميس، بأن تل أبيب تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود مع سوريا.وأكد مكتب نتنياهو أن "هذا الانتشار للقوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة مؤقت، حتى يتم تشكيل القوات الملتزمة باتفاقية عام 1974 وضمان الأمن على حدودنا". (روسيا اليوم)