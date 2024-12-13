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عربي-دولي

"مسيّرات مجهولة" فوق نيويورك.. السكان قلقون وفتح تحقيق عاجل

Lebanon 24
13-12-2024 | 23:49
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تم رصد مجموعة من الطائرات المسيّرة في مدينة نيويورك الأميركية، والتي تشمل بعض أجزاء ولاية نيو جيرسي المجاورة، ما أثار قلق السكان ودفع السلطات إلى إجراء تحقيقات.

وكتبت حاكمة نيويورك كاث هوتشيل على موقع "إكس"، أمس الجمعة: "نعرف أن سكان نيويورك رصدوا مسيرات في الجو هذا الأسبوع ونحن نقوم بالتحقيق... في هذا الوقت، لا يوجد دليل على أن هذه المسيرات تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي".
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وقالت إن مكتبها يقوم بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزارة الأمن الداخلي "لحماية سكان نيويورك".

وفي رسالة تم إرسالها، الخميس الماضي، إلى هذين المكتبين الاتحاديين بالإضافة إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي تشرف على الحركة الجوية في الولايات المتحدة، طالب عضوا مجلس الشيوخ عن نيويورك تشاك شومر، زعيم الأغلبية وكيرستن غيليبراند وعضوا مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر وأندرو كيم إحاطة بشأن نشاط المسيرات.

وجاء في الرسالة "منذ أواخر تشرين الثاني، أبلغ سكان في منطقة مدينة نيويورك وشمال نيوجيرسي عن عدة حوادث لظهور طائرات مسيّرة في الليل، مما أثار قلق السكان وسلطات إنفاذ القانون المحلية".(سكاي نيوز)



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