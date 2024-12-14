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عربي-دولي

تفاصيل تروى للمرة الاولى.. وزير تركي يكشف دور بلاده في سقوط الاسد

Lebanon 24
14-12-2024 | 00:14
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أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان الجمعة أن بلاده أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا خلال هجوم فصائل المعارضة المسلحة الذي انطلق في 27 نوفمبر وأدى إلى إسقاط الرئيس بشار الأسد الأحد الماضي.
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وقال فيدان في مقابلة مباشرة عرضتها قناة "إن تي في" التركية الخاصة إن "الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة. تحدثنا إلى الروس والإيرانيين وقد تفهموا".

وأضاف "بهدف الإقلال قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة".

واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقى الأسد دعم روسيا وإيران، لكان "انتصار المعارضة استغرق وقتا طويلا، وكان هذا الأمر سيكون دمويا".

وقال أيضا "لكن الروس والإيرانيين رأوا أن هذا الأمر لم يعد له أي معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلا (يستحق) الاستثمار. فضلا عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها".
واعتبر فيدان أن من "الطبيعي تماما" أن تكون هناك "مخاوف" كهذه حيال هيئة تحرير الشام، لكنه قال إنه "يجب إيجاد حل" لها. وأضاف "لا أحد يعرفهم أفضل منا، نحن نريد سوريا بلا إرهاب.. لا تشكل تهديدا لدول المنطقة".

وأوضح الوزير أنه بوجود خطوط اتصال مفتوحة مع هيئة تحرير الشام، فإن تركيا تنقل هذه المخاوف مباشرة إلى الهيئة. وقال "نحن ننقلها إلى إدارة دمشق. ونقول لهم: إن تركيا التي تدعمكم منذ سنوات، وكذلك العالم، يتوقعان منكم ذلك.. واجبنا والاختبار (الموجود أمامهم) هو الاستجابة لهذه المخاوف".
 
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