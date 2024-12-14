ما وجده كان مفاجئاً جدّاً... ماذا اكتشف الجيش الإسرائيلي في مواقع النظام السوريّ؟

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ الصحافي الإسرائيلي آفي أشكنازي، نقل شهادات من الجنود الإسرائيليين بشأن ما وجدوه داخل المواقع العسكرية التابعة للنظام السوري، في البلدات والقرى القريبة من الجولان.وقال أشكنازي، إن مقاتلي كتيبة 603 للهندسة موجودون في بلدة تل الخضر، أعمق نقطة في سوريا، والتي تقع على بُعد 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، وعلى بُعد أكثر من 20 كيلومترًا من دمشق، مشيرا إلى العثور عن أسلحة قديمة وتجهيزات غير فعالة ولا تشكل خطرا حقيقيا داخل مواقع جيش النظام.ونقل عن ضابط في الكتيبة المذكورة قوله إن الجنود شعروا بالصدمة حين عثروا على أسلحة ومعدات عسكرية تركها جنود النظام خلفهم، ذات مستوى جاهزية ضعيف، وبعضها غير صالح للاستخدام.وفي موقع في بلدة تل الخضر وجد جنود إسرائليون ثلاث دبابات تركتها قوات النظام، وكانت خارج الخدمة، إذ يبدو أنها لم تتم صيانتها منذ زمن بعيد، ووجدوا أجهزة رصد قديمة جدا، وهي لا تعمل أيضا.ولفت الصحافي إلى أنه تم العثور على أوراق مراقبة في كافة المواقع العسكرية السورية على طول الخط المواجه لإسرائيل ومدونة بخط اليد عن التحركات التي تنشأ على الحدود من قبل الجيش الإسرائيلي. (عربي 21)