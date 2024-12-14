هل سيدخل "الجولاني" في صراع مع إسرائيل؟.. هذا ما كشفه

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وأضاف الجولاني في تصريح لتلفزيون "سوريا": "الثورة السورية انتصرت ولكن لا يجب أن تقاد سوريا بعقلية الثورة هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار". قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" إن "الحجج لدى إسرائيل انتهت والإسرائيليون تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا"، مؤكدا: " لسنا في وارد الدخول بأي صراع في وضع سوريا المنهك".وأضاف الجولاني في تصريح لتلفزيون "سوريا": "الثورة السورية انتصرت ولكن لا يجب أن تقاد سوريا بعقلية الثورة هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار".

وفي ما يخص الوضع الداخلي قال الجولاني: "نعمل على تلبية الاحتياجات الرئيسية للسوريين، هناك وفرة بالغذاء وكان الأسد يحرم السوريين بشكل ممنهج منه، هناك مأساة حقيقية ولدينا خطط لعلاج هذه المواضيع ريثما ننتهي من جمع البيانات".



وتابع: "هناك تدمير ممنهج للقطاع الزراعي والصناعي والبنوك، النظام لم يبن دولة بل مزرعة وحجم السرقات كبير وستطرح وثائق تثبت ذلك".

وأكد أنه سيتم وضع حد لإنتاج الكبتاغون في سوريا .



وقال الجولاني: "الثورة السورية شهدت نزاعات وحالة فصائلية وتدخل دولي من عدة جهات وهي حالة استثنائية، وكان هناك استحالة للحل السياسي بكل معنى الكلمة ولم يكن لدينا الخيار إلا العمل العسكري رغم تعقيده".

وأضاف الجولاني: "الطيران الروسي كان يركز على الأهداف المدنية وكان هناك تخوف من سيناريو غزة في شمال سوريا، حاولنا الابتعاد عن استفزاز الروس وإعطاء فرصة لهم بإعادة تقييم العلاقة معنا".



وفي ما يخص إيران قال: "استطعنا إنهاء الوجود الإيراني ولا نكن العداوة للشعب الإيراني". (سكاي نيوز عربية)