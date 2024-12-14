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عربي-دولي

هجومٌ في إسرائيل على الجولاني: "متطرف يتبع داعش"!

Lebanon 24
14-12-2024 | 15:46
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ المسؤولين الإسرائيليين لم يتأثروا بخطاب قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) التصالحيّ والذي قال فيه إنه وجماعته لا يسعون إلى المواجهة مع إسرائيل.
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ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ إسرائيلي قوله إن "الجولاني رجل متطرف يتبع تنظيم داعش، ومحاولة تقديم نفسه للغرب على أنه معتدل حقيقي لا أساس لها من الصحة".
 
وفي تصريح سابق له، قال الجولاني إنَّ "سوريا منهكة وبالتالي لا نية لديها للدخول في صراعات ولا في مواجهة مع إسرائيل"، وأضاف: "سنعمل على إقامة علاقات مع المجتمع الدولي، ولقد أنهينا الوجود الإيراني في سوريا، لكن المجتمع الإيراني ليس عدواً".
 
وتابع: "يمكننا مهاجمة القواعد الروسية في سوريا، لكننا أعطيناهم فرصة لإعادة التفكير في علاقتهم مع الشعب السوري".
 
وأكد الجولاني أنَّ "الثورة السورية انتصرت، لكن يجب ألا تغرق سوريا في العقلية الثورية، فهناك حاجة للقانون والمؤسسات"، وأكمل: "لدينا خطة منظمة لإصلاح الدمار المستمر الذي سببه النظام في دمشق. كذلك، سنضعُ حداً لإنتاج الكبتاغون في سوريا".
 
 



 
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