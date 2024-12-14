جنود للنظام السابق في قبضة "تحرير الشام".. ماذا يحصل في حماة؟

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أكدت مصادر عسكرية سورية، السبت، أن هيئة تحرير الشام تحتجز عددا كبيرا من قوات النظام السوري السابق في سجن حماة المركزي.وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز" أن الهيئة استدرجت هؤلاء الجنود عبر دعوتهم إلى مقار تابعة لها في حمص، بحجة إجراء تسوية لأوضاعهم، قبل أن تقوم باقتيادهم إلى السجن بحجة تقديمهم للمحاكمة.وذكرت شقيقة أحد المعتقلين، وهو ملازم أول كان يعمل ضمن أمن الحدود في الرقة، أن الهيئة طلبت منه مراجعتها في حمص لإتمام عملية التسوية، لكنه فوجئ بنقله إلى سجن حماة المركزي لتقديمه للمحاكمة.وأضافت في تصريح أن الهيئة لم تُقدّم أي تفاصيل حول مصيره أو طبيعة التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الوحدة التي كان يعمل بها شقيقها تضم أكثر من 3 آلاف عنصر. (ارم نيوز)