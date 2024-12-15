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عربي-دولي

خطرٌ يهدد آلاف السوريين العائدين إلى منازلهم.. تقرير يكشف ما هو!

Lebanon 24
15-12-2024 | 01:04
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حذرت منظمة بريطانية اليوم الأحد، من أن آلاف الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "معرضون لخطر شديد".

وشددت منظمة "هالو تراست" البريطانية على أن "هناك حاجة ماسة إلى بذل جهد دولي للتخلص من ملايين الذخائر العنقودية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة في سوريا، لحماية حياة مئات آلاف السوريين الذين عادوا إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لسلام دائم".
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وبعد أكثر من 13 عاما من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".


وفي هذا الشأن، قال داميان أوبراين، مسؤول ملف سوريا في المنظمة المتخصصة بإزالة الألغام، إن "هذه الألغام منتشرة في الحقول والقرى والمدن والناس معرضون للخطر بشكل كبير". 

وأضاف أوبراين "يمر عشرات آلاف الأشخاص يوميا عبر مناطق تنتشر فيها الألغام بكثافة".

وتسبب الألغام بمقتل العشرات من السوريين العائدين بعد سقوط النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.


والسبت أيضا أكدت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيض" أنها "أزالت وأتلفت" 491 ذخيرة غير منفجرة بين 26 تشرين الثاني و12 كانون الأول.

وفي عام 2023، تسببت الألغام في سوريا بمقتل 933 شخصا، لتحل بذلك في المرتبة الثانية بعد بورما التي حلت في المرتبة الأولى بتسجيلها 1003 ضحايا، وفق مرصد الألغام. (إرم نيوز)
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