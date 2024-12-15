ترامب يريد تعيين زوجة ابنه في "الشيوخ الأميركي"

Advertisement

قالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس السبت، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أبلغ حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، برغبته في أن تكون زوجة ابنه، لارا ترامب، بديلة السيناتور عن فلوريدا ماركو روبيو، المرشح لوزارة الخارجية.وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن ديسانتيس ينظر بجدية إلى لارا ترامب مرشحة للمنصب ويولي اهتماما كبيرا لرأي الرئيس المنتخب. ومع ذلك، يرجح أن يختار شخصاً سبق له أن شغل منصباً عاماً في الولاية محل روبيو.واستقالت لارا ترامب من منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وفي رسالة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت أنها حققت الأهداف الثلاثة التي حددتها عند توليها المنصب القيادي في الحزب في آذار الماضي، وهي تحطيم أرقام قياسية في جمع التبرعات، وبناء "جيش" من المراقبين الانتخابيين، وتشجيع الملايين على التصويت المبكر.وقالت في رسالتها: "العمل الذي جئت لإنجازه اكتمل، وأعتزم الانسحاب رسمياً من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في اجتماعنا المقبل".وقالت لارا، زوجة إريك ترامب، أحد أبناء دونالد ترامب، في الشهر الماضي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا اخترت لتولي منصب آخر، سيكون ذلك شرفاً كبيراً لي".ووفقاً لمصدرين مطلعين نقلت عنهما الصحيفة، فإنها ترغب في أن تصبح سيناتوراً.ويواجه ديسانتيس معضلة لأن الرئيس المنتخب، وفقاً لوسائل إعلام محلية، يفكر في ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، خاصة أن المرشح للمنصب، بيت هيغسث، يواجه عقبات بعد اتهامه بالاعتداء على امرأة في كاليفورنيا في 2017، بالإضافة إلى مشاكل إدمان الكحول.