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رئيس كوريا الجنوبية يرفض التحقيق معه

Lebanon 24
15-12-2024 | 06:46
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رفض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، استدعاءه من ممثلي الادعاء اليوم الأحد، الذين يخططون لإصدار أمر آخر للتحقيق معه في إعلان الأحكام العرفية.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.
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وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن فريق الادعاء الخاص الذي يحقق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء،  للاستجواب صباح اليوم الأحد، لكنه لم يحضر.

وذكرت الوكالة أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غداً الإثنين.

ووافق البرلمان أمس السبت على مساءلة يون تمهيداً لعزله بسبب أصداره مرسوماً بفرض الأحكام العرفية، ومنعه من أداء مهامه الرئاسية.
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