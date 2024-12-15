بيدرسون من سوريا: العملية السياسية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم

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وأعرب بيدرسون لدى وصوله إلى العاصمة دمشق، "عن أمله بإنهاء العقوبات المفروضة على البلد قريبا".أيضاً، نقل"تلفزيون سوريا"، قوله: "نحن على تواصل مع كافة أطياف الشعب السوري، ولا نريد أي عمليات انتقامية في سوريا"، وفقاً وكالة أسوشيتد برس.وشدد بيدرسون على ضرورة أن "تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنيا "رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا". (الحرة)