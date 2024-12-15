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عربي-دولي

بيدرسون من سوريا: العملية السياسية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم

Lebanon 24
15-12-2024 | 07:09
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أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، أن "العملية السياسية يجب أن تكون شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم".

وأعرب بيدرسون لدى وصوله إلى العاصمة دمشق، "عن أمله بإنهاء العقوبات المفروضة على البلد قريبا".
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أيضاً، نقل"تلفزيون سوريا"، قوله: "نحن على تواصل مع كافة أطياف الشعب السوري، ولا نريد أي عمليات انتقامية في سوريا"، وفقاً وكالة أسوشيتد برس.

وشدد بيدرسون على ضرورة أن "تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنيا "رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا". (الحرة) 
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