Advertisement

عربي-دولي

صورة اغتيال عالم سوري تثير الجدل.. ما صحتها؟

Lebanon 24
15-12-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1293068-638698816192351305.png
Doc-P-1293068-638698816192351305.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداولت عشرات الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سقوط بشار الأسد منشورات تدّعي أن عالماً سورياً في الكيمياء العضوية اسمه حمدي ندى اغتيل في منزله في دمشق، وأرفق المنشور بصورة له.
Advertisement

وانتشرت صورة ندى بشكل واسع على مدى الأيام الماضية، قبل أن يتبين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

أفادت وكالة "فرانس برس"، إذ إن العالم المذكور ليس سورياً على الإطلاق بل مصري، كما أنه حي يرزق.

كذلك نفى بنفسه الأمر، مؤكدا أن ابنه يتصارع على مواقع التواصل لنفي الشائعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، بوقوع بعض حالات الانتقام الفردية من أشخاص كانوا محسوبين على النظام السابق.

كما أضاف أن طبيباً قُتل جراء اشتباكات مسلحة بين عائلة موالية للحكم السابق وأخرى معارضة له في ريف دمشق.

إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أكد عدم تسجيل "أي اغتيال لعلماء في سوريا".

وردًا على سؤال حول سبب انتشار هذه الشائعات قال "هناك مخاوف وقلق حول هذا الأمر، وهذا ما ساهم بظهور الشائعات". (العربية) 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:41 | 2024-12-15
12:37 | 2024-12-15
12:19 | 2024-12-15
12:16 | 2024-12-15
12:00 | 2024-12-15
11:51 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24