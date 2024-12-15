بعد جراحة المخ.. الفريق الطبي الخاص يكشف عن حالة رئيس البرازيل الصحية

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وأضاف الفريق أنه "لولا استعاد صحته بدرجة تمكنه من استئناف مهامه اليومية بشكل طبيعي، لكن عليه تجنب الرحلات الطويلة".ومن المتوقع أيضا أن يخضع لولا لفحص بالأشعة المقطعية، الخميس، قبل عودته إلى العاصمة برازيليا.وكان الرئيس البرازيلي نُقل على عجل إلى المستشفى في العاشر من الشهر الجاري للخضوع لجراحة طارئة لوقف نزيف في المخ جراء سقوطه في منزله في تشرين الأول. (سكاي نيوز)