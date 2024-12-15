Advertisement

عربي-دولي

الشرع: سنحل الفصائل المسلحة ونلغي التجنيد الإخباري

Lebanon 24
15-12-2024 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1293111-638698872518759041.jpg
Doc-P-1293111-638698872518759041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد قائد "العمليات العسكرية" أحمد الشرع أنه سيتم حل كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية.

وأضاف الشرع اليوم الأحد، أن لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن.

كما أكد أنه يتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2024-12-15
14:52 | 2024-12-15
14:41 | 2024-12-15
14:25 | 2024-12-15
14:03 | 2024-12-15
14:00 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24