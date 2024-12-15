الشرع: سنحل الفصائل المسلحة ونلغي التجنيد الإخباري

أكد قائد "العمليات العسكرية" أحمد الشرع أنه سيتم حل كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية.



وأضاف الشرع اليوم الأحد، أن لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن.



كما أكد أنه يتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%. (العربية)

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