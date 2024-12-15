ماذا وراء تصعيد السلطة الفلسطينية في جنين؟

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القتلى الثلاثة كان بينهم مدنيان اثنان ومسلح من "كتيبة جنين"، في تطورات علق عليها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، السبت، بالقول إن الوضع في مخيم جنين بلغ "مرحلة لا يمكن السكوت عنها"، وشدد على أهمية فرض الأمن والنظام، باعتبارهما أولوية وطنية.



وفيمل يتعلق بتلك التطورات، وأسباب التصعيد الجاري بين السلطة الفلسطينية والمسلحين الذين يتبعون على الأغلب فصائل مثل حماس و"الجهاد الإسلامي"، تحدث محللون فلسطينيون لموقع الحرة، مؤكدين أن "الخاسر" من كل ذلك هم الفلسطينيون أنفسهم، فيما اعتبر البعض أنها "رسالة من السلطة بشأن قدرتها على فرض السيطرة في غزة بعد نهاية الحرب". في وقت تسعى فيه الأطراف الفلسطينية إلى إيجاد توافق بشأن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، تتفاقم التوترات في الضفة الغربية، وبالتحديد في مدينة جنين ومخيمها، حيث أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة وفصائل مسلحة عن مقتل 3 أشخاص.القتلى الثلاثة كان بينهم مدنيان اثنان ومسلح من "كتيبة جنين"، في تطورات علق عليها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، السبت، بالقول إن الوضع في مخيم جنين بلغ "مرحلة لا يمكن السكوت عنها"، وشدد على أهمية فرض الأمن والنظام، باعتبارهما أولوية وطنية.وفيمل يتعلق بتلك التطورات، وأسباب التصعيد الجاري بين السلطة الفلسطينية والمسلحين الذين يتبعون على الأغلب فصائل مثل حماس و"الجهاد الإسلامي"، تحدث محللون فلسطينيون لموقع الحرة، مؤكدين أن "الخاسر" من كل ذلك هم الفلسطينيون أنفسهم، فيما اعتبر البعض أنها "رسالة من السلطة بشأن قدرتها على فرض السيطرة في غزة بعد نهاية الحرب".

منذ أكثر من أسبوع، تشهد مدينة جنين أعمال عنف مكثفة، بعدما اعتقلت السلطة الفلسطينية التي تنسق المسائل الأمنية مع إسرائيل، عددا من النشطاء في وقت سابق من كانون الاول الجاري.



وتعتبر مدينة ومخيم جنين للاجئين معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة، التي تقدم نفسها كـ"مقاومة" أكثر فعالية ضد إسرائيل، على النقيض من السلطة الفلسطينية.



ونددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وهما على لوائح الإرهاب الأميركية، بالسلطة الفلسطينية، بسبب عملية جنين.



غزة جديدة؟

اعتبر المحلل السياسي عبد المهدي مطاوع، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في جنين "تأخر كثيرا، وكان يجب إنهاء مثل هذا الفلتان مبكر"، متهما أغلب المسلحين بأنهم "ممولون إيرانيا".



وقال في حديثه لموقع الحرة، إن تقاربهم من إيران "يعطي إسرائيل مبررا كافيا لتكرار اجتياحات المخيمات، وهي كانت بالفعل قد دمرت مدينة جنين. كان واضحا أنها تريد تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية، ليتسنى لها تنفيذ مخطط الضم"، في إشارة إلى دعوات في إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية.



ولطالما دعا مسؤولون إسرائيليون إلى ضم الضفة الغربية، كان أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فيما رفض كثيرون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فكرة إقامة دولة فلسطينية.



وعلى وقع طلقات الرصاص، تحدث الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح، من مدينة جنين للحرة، وقال إن "ما تسرب من جهات مختلفة أن إسرائيل هددت السُلطة بأنها لو لم تسيطر على جنين، فسيحدث لها ما جرى في غزة".