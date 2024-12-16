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عربي-دولي

"كانت دولة عدوة نشطة".. كيف برر نتنياهو ضرب سوريا في حديث مع ترامب؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 00:35
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه ناقش مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الوضع في سوريا، زاعما نية إسرائيل السعي للسلام في المنطقة.

وأضاف نتنياهو في بيان: "ليس لدينا أي مصلحة في الصراع مع سوريا"، مضيفا أن السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا "ستحدد بناء على الواقع على الأرض".
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وفي تبريره للضربات الإسرائيلية العنيفة على سوريا المستمرة منذ أيام، أشار نتنياهو إلى أن سوريا "كانت دولة عدوة نشطة" على مدار عقود، لافتا إلى أنها "لطالما هاجمت إسرائيل وسمحت للآخرين بمهاجمتها".

كما قال: "سمحت سوريا لإيران بتسليح حزب الله عبر أراضيها".

وتابع نتنياهو: "من أجل ضمان عدم تكرار هذا أبدا، اتخذنا سلسلة من الإجراءات المكثفة في الأيام الأخيرة".

وكثفت إسرائيل نشاطها العسكري في سوريا منذ إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل أسبوع، وشنت عشرات الغارات الجوية على أهداف عسكرية مما أدى إلى تدمير معظم قدرات الجيش السوري.

وليل الأحد استهدفت غارات إسرائيلية مكثفة مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية السورية، هي الأعنف منذ عام 2012، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما نشرت إسرائيل قواتها في منطقة عازلة على الجانب السوري من مرتفعات الجولان المحتل، خلف خط وقف إطلاق النار.

وتخضع المنطقة العازلة لإشراف الأمم المتحدة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين عام 1974.

وبالتوازي، تخطط إسرائيل حاليا لتوسيع المستوطنات في المنطقة، مما أثار إدانة من الدول العربية. (سكاي نيوز)
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