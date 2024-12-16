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عربي-دولي

الخارجية الأميركية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا: الوضع الأمني متقلب

Lebanon 24
16-12-2024 | 00:52
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دعت الخارجية الأميركية مواطنيها اليوم الاثنين إلى مغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلبا وغير قابل للتنبؤ.


وقالت الخارجية الأميركية في بيان، "لا يزال الوضع الأمني في سوريا متقلبا وغير قابل للتنبؤ به مع وجود صراع مسلح وإرهاب في جميع أنحاء البلاد.
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يجب على المواطنين الأميركيين مغادرة سوريا إذا أمكن. يجب على المواطنين الأميركيين غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في مكانهم لفترات طويلة".

وأضاف البيان أن "على المواطنين الأميركيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة للمغادرة الاتصال بالسفارة الأميركية في البلد الذي يخططون لدخوله".

وكانت قناة "التلفزيون السوري" نقلت عن مصادر، بأن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين اليوم الاثنين، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا للعلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن.

وعلقت الولايات المتحدة في اذار 2014، العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أميركيين. (روسيا اليوم)

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