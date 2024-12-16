صاحبة واقعة "تغطية الشعر" تعلق على لقائها بالجولاني

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تناقل ناشطون سوريون صورا ومقاطع فيديو تظهر قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف بلقب أبو محمد الجولاني، وهو يطلب من فتاة أرادت التقاط صورة معه تغطية شعرها أولا.وبعدما أثارت الواقعة ردود فعل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، أعادت الفتاة، وتدعى ليا خير الله، نشر الفيديو، وقالت إن الجولاني طلب منها تغطية شعرها إذ أرادت التقاط صورة معه، بينما لم تبد أي استياء اتجاه الموقف.وقالت في منشورها: "أشار لي بكل لطف وأبوية أن أغطي شعري في حال رغبتي التقاط الصورة معه، وهذا حقه في أن يظهر بطريقة تناسبه. هو لم يطلب من الفتيات الأخريات المتجمعات حوله أن يغطين شعرهن، فقط إذا أردن التصور معه، أسوة بالمذيعة الأميركية التي أجرت معه مقابلة".وأكدت خير الله هذا الأمر في فيديو جديد ظهرت فيه بنفسها، وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي.في الفيديو قالت الفتاة السورية: "أردت أن اختصر قصة صورتي مع أحمد الشرع، الموضوع صدفة، حيث كنت أتمشى في منطقتي السكنية مع عائلتي وأصدقائي".وأضافت: "التقينا صدفة بالمجاهدين ومعهم القائد (أحمد الشرع)، طلبنا التقاط صورة معه، وهو وافق بكل احترام. طلب تغطية الرأس، جاء بكل لطف أبوي، ومن حق القائد الظهور بالصورة التي تناسبه، هذا كل ما في الموضوع".وختمت حديثها في الفيديو: "نحن الآن نتنفس حرية، نحن نعيش الحرية، أرجو أن تصل الصورة الصحيحة، ونعمل معا لتعمير البلد". (سكاي نيوز)