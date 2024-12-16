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عربي-دولي

الجيش الأميركي يقتل 12 مسلحًا من "داعش" في غارات بسوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:34
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم الإثنين، عن "قتل حوالى 12 مسلّحا في تنظيم داعش في سوريا في غارات جوية نفّذتها القوات الأميركية".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمّ تنفيذ غارات ضدّ قادة تنظيم داعش وعملائه ومعسكراته، كجزء من المهمّة المتواصلة لتعطيل وإضعاف التنظيم وهزيمته".
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