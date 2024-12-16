الجيش الأميركي يقتل 12 مسلحًا من "داعش" في غارات بسوريا

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الإثنين، عن "قتل حوالى 12 مسلّحا في تنظيم داعش في سوريا في غارات جوية نفّذتها القوات الأميركية".



وذكرت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمّ تنفيذ غارات ضدّ قادة تنظيم داعش وعملائه ومعسكراته، كجزء من المهمّة المتواصلة لتعطيل وإضعاف التنظيم وهزيمته".

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