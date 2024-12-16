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عربي-دولي

رئيسها "ذكي للغاية".. ترامب يكشف: هذه الدولة تقف وراء إسقاط "الأسد"

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:42
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كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن "تركيا تقف وراء إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا".
 
أضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في مقره بمار أي لاغو في ولاية فلوريدا، أنه  "لا يعرف أحد من يقف وراء الطرف الآخر (في سوريا)، وأنا أعرف. هذه تركيا، إن تركيا تقف وراء ذلك".
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ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "شخص ذكي للغاية. كانوا يريدون ذلك منذ ألف سنة، وهو حقق ذلك، وإن الناس الذين دخلوا البلاد هم تحت سيطرة تركيا".
 
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