رئيسها "ذكي للغاية".. ترامب يكشف: هذه الدولة تقف وراء إسقاط "الأسد"

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أضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في مقره بمار أي لاغو في ولاية فلوريدا، أنه "لا يعرف أحد من يقف وراء الطرف الآخر (في سوريا)، وأنا أعرف. هذه تركيا، إن تركيا تقف وراء ذلك".ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "شخص ذكي للغاية. كانوا يريدون ذلك منذ ألف سنة، وهو حقق ذلك، وإن الناس الذين دخلوا البلاد هم تحت سيطرة تركيا".