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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. انسحاب روسي "واسع النطاق" من سوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 15:25
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أفاد مسؤولون أميركيون ومسؤول غربي مطلع على المعلومات الاستخباراتية، اليوم الإثنين، بأن "روسيا بدأت في سحب كمية كبيرة من المعدات العسكرية والقوات من سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد".
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ووصف المسؤولون الانسحاب الروسي بأنه "واسع النطاق" ومهم، وقالوا إنه بدأ الأسبوع الماضي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون دائم، كما أشار المسؤولون لموقع "سي إن إن".

وتشير الاستخبارات الأميركية والغربية إلى أن "المسؤولين الروس كانوا يحاولون تحديد ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، منفتحة على تسوية تفاوضية من نوع ما، تسمح لروسيا بالبقاء في بعض قواعدها الرئيسية، وفقا للمصاد"ر.

وتشمل هذه القواعد قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، وميناء طرطوس. (سكاي نيوز) 

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