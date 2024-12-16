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عربي-دولي

البابا فرنسيس: العالم يتحدث عن السلام لكنه يستثمر في الحروب

Lebanon 24
16-12-2024 | 16:09
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استضاف البابا فرنسيس، لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2025 في الفاتيكان، يوم السبت، لمناقشة استراتيجيات تعزيز السلام بعد عام شهد العديد من الحروب حول العالم.

وصرّح البابا فرنسيس لأعضاء لجنة التحكيم قائلا: "يتحدث العالم عن السلام لكنه يستثمر في الحروب"، معربا عن أسفه لطغيان أرباح تجارة الأسلحة في كثير من الأحيان على حاجة الشعوب إلى السلام.
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أضاف: "هناك ملايين الأطفال الجائعين في العالم، يبحثون في القمامة عن الطعام. ولا يمكننا أن نتجاهل وحشية الحروب وقسوتها".  (سكاي نيوز) 
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