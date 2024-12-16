البابا فرنسيس: العالم يتحدث عن السلام لكنه يستثمر في الحروب

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وصرّح البابا فرنسيس لأعضاء لجنة التحكيم قائلا: "يتحدث العالم عن السلام لكنه يستثمر في الحروب"، معربا عن أسفه لطغيان أرباح تجارة الأسلحة في كثير من الأحيان على حاجة الشعوب إلى السلام.أضاف: "هناك ملايين الأطفال الجائعين في العالم، يبحثون في القمامة عن الطعام. ولا يمكننا أن نتجاهل وحشية الحروب وقسوتها". (سكاي نيوز)