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عربي-دولي

مجدداً.. غارات إسرائيلية تطال العاصمة السورية

Lebanon 24
16-12-2024 | 16:34
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أعلنت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الإثنين، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات بالقرب من منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق".

بدورها، أفادت مصادر سورية، بأن "الجيش الإسرائيلي شن ضربة بريف حمص الشمالي وسط البلاد"، موكدةً أن "الضربة استهدفت أحد المواقع العسكرية السورية بريف حمص".
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في السياق نفسه، أعلنت وكالة "سبوتنيك" أن "قصفا إسرائيليا استهدف محيط مدينة اللاذقية على الساحل السوري غرب البلاد"، مشيرة ً إلى أن "طائرة حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق السواحل السورية واستهدفت محيط مدينة اللاذقية". (روسيا اليوم) 
 
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