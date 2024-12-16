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بجانب مستشفى "كمال عدوان" بغزة.. ماذا زرع الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:50
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زرعت قوات الجيش الإسرائيلي، براميل متفجرة بجانب مستشفى "كمال عدوان" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفق ما ذكرته وسائل اعلام فلسطينية.

كما تسبب الحصار والقصف المستمر الذي يستهدف المستشفى، بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.
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هذا ووجه مدير مستشفى "كمال عدوان" في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية، يوم الأحد تحذيرا إلى العالم لإنقاذ المستشفى الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر من التحول إلى خرابة.

وأضاف: "تستهدف طائرات الكواد كابتر المولدات الكهربائية 24 ساعة في اليوم، مما يؤدي إلى تضرر البنية التحتية الأساسية باستمرار. إنهم يستهدفون إمدادات المياه، محطة الأكسجين، وكل من يعمل في المنطقة، وخاصة تلك المناطق التي تدعم المستشفى". (روسيا اليوم)
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