Advertisement

عربي-دولي

للتعامل مع القوات الروسية في سوريا.. هذا ما صدر من تعليمات للفصائل

Lebanon 24
17-12-2024 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1293768-638700184209583778.jpg
Doc-P-1293768-638700184209583778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقت الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام، تعليمات بـ"الابتعاد" عن القوات الروسية العاملة في ميناء طرطوس في الساحل السوري، حسبما أفاد مقاتل وكالة "فرانس برس"، الإثنين.

وشاهد مراسلو "فرانس برس" قوات روسية تضع حمولة في شاحنة عند مدخل ميناء طرطوس، بينما كان مسلحون يقفون عند أحد الحواجز القريبة.
Advertisement


وقال مقاتل من ائتلاف الفصائل التي تقود السلطة الحالية في سوريا، من دون الكشف عن هويته: "تلقينا تعليمات بالابتعاد عنهم في الوقت الحالي".
ويتولى المقاتل وزملاؤه مهمة حراسة مدخل ميناء طرطوس، الذي أنشئت فيه قاعدة عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس السابق حافظ الأسد والاتحاد السوفيتي، وهي القاعدة الروسية الدائمة الوحيدة لموسكو في منطقة المتوسط.

ولا يزال العلم الروسي يرفرف في القاعدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:45 | 2024-12-17
03:38 | 2024-12-17
03:30 | 2024-12-17
03:26 | 2024-12-17
03:11 | 2024-12-17
02:44 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24