للتعامل مع القوات الروسية في سوريا.. هذا ما صدر من تعليمات للفصائل

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تلقت الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام، تعليمات بـ"الابتعاد" عن القوات الروسية العاملة في ميناء طرطوس في الساحل السوري، حسبما أفاد مقاتل وكالة "فرانس برس"، الإثنين.وشاهد مراسلو "فرانس برس" قوات روسية تضع حمولة في شاحنة عند مدخل ميناء طرطوس، بينما كان مسلحون يقفون عند أحد الحواجز القريبة.وقال مقاتل من ائتلاف الفصائل التي تقود السلطة الحالية في سوريا، من دون الكشف عن هويته: "تلقينا تعليمات بالابتعاد عنهم في الوقت الحالي".ويتولى المقاتل وزملاؤه مهمة حراسة مدخل ميناء طرطوس، الذي أنشئت فيه قاعدة عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس السابق حافظ الأسد والاتحاد السوفيتي، وهي القاعدة الروسية الدائمة الوحيدة لموسكو في منطقة المتوسط.ولا يزال العلم الروسي يرفرف في القاعدة.