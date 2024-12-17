مقتل قائد روسي بارز بانفجار في موسكو.. فمن يكون؟

أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، بمقتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، بانفجار وقع في العاصمة موسكو.

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وأكد مصدر أمني لقناة RT أن الانفجار الذي وقع في موسكو، أسفر عن مقتل الفريق إيغور كيريلوف ومساعده.وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحا. (روسيا اليوم)