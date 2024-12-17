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عربي-دولي

الفائدة على الودائع في روسيا تبلغ مستوى تاريخيا

Lebanon 24
17-12-2024 | 06:21
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بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع المقومة بالروبل لدى أكبر 10 بنوك في روسيا في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الجاري مستوى تاريخيا عند 22.08%، ما سيساهم في جذب ودائع جديدة.


وبذلك تم تحطيم الرقم القياسي المسجل مؤخرا عند 21.98% (فائدة على الودائع)، وكانت الفائدة على الودائع قد سجلت أدنى مستوى لها في أكتوبر 2020، حينها بلغت 4.33%.
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ويرى خبراء أن ارتفاع الفائدة على الودائع سيساهم في زيادة الودائع المقومة بالروبل لدى البنوك الروسية.

ويأتي ارتفاع الفائدة على الودائع في ظل قيام البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة إلى 21% سنويا في إطار مكافحته للتضخم.

ومن المقرر أن يعقد المنظم الروسي اجتماعا لمجلس إدارته يوم الجمعة المقبل لبحث السياسة النقدية، وسط توقعات أن يقوم برفع الفائدة إلى 23% سنويا. (روسيا اليوم)
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