الفائدة على الودائع في روسيا تبلغ مستوى تاريخيا

Advertisement

بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع المقومة بالروبل لدى أكبر 10 بنوك في روسيا في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الجاري مستوى تاريخيا عند 22.08%، ما سيساهم في جذب ودائع جديدة.وبذلك تم تحطيم الرقم القياسي المسجل مؤخرا عند 21.98% (فائدة على الودائع)، وكانت الفائدة على الودائع قد سجلت أدنى مستوى لها في أكتوبر 2020، حينها بلغت 4.33%.ويرى خبراء أن ارتفاع الفائدة على الودائع سيساهم في زيادة الودائع المقومة بالروبل لدى البنوك الروسية.ويأتي ارتفاع الفائدة على الودائع في ظل قيام البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة إلى 21% سنويا في إطار مكافحته للتضخم.ومن المقرر أن يعقد المنظم الروسي اجتماعا لمجلس إدارته يوم الجمعة المقبل لبحث السياسة النقدية، وسط توقعات أن يقوم برفع الفائدة إلى 23% سنويا. (روسيا اليوم)