الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بحماية الإعلاميين في سوريا

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دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، الثلاثاء، جميع الأطراف المشاركة في النزاع بسوريا، وخاصة هيئة تحرير الشام، إلى الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية في حماية الصحفيين.وأكدت أكبر منظمة عالمية للصحفيين، على ضرورة معاملة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كمدنيين، وحمايتهم من الاستهداف خلال العمليات العسكرية.وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجي الأمين، "يشهد الوضع السياسي في سوريا اضطرابًا شديدا وغموضا مايجعل الصحفيين من أكثر الفئات تعرضا للخطر، نظرا لدورهم الأساسي في كشف الحقائق وإيصال أصوات الناس.وأوضح أن الاتحاد، "يؤكد التزامه الراسخ بالدفاع عن التعددية الإعلامية، وحرية المعلومات، وضمان سلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم".وفي ظل هذه الأزمة، يضيف المتحدث ذاته، "نطالب جميع الأطراف المتنازعة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في حماية حق الجميع في حرية التعبير، وضمان ممارسة هذا الحق دون خوف أو تهديد".واعتبر أن حماية الصحفيين ليست مجرد واجب إنساني، بل هي ركيزة أساسية للحفاظ على الحقيقة وإعلاء صوت العدالة.(الحرة)