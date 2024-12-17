إسرائيل.. اعتقال مواطن بتهمة "التجسس لصالح إيران"

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أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، اعتقال مواطن بتهمة تنفيذ "مهام تجسسية" لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل مبالغ مالية.وقالت الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان، إن المواطن أردلر أمويل، 23 عاما، من سكان القدس الغربية، اعتقل في تشرين الثاني الماضي".وأوضحت أنه جرى اعتقال المواطن الإسرائيلي "للاشتباه بارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالاتصال بعناصر استخبارات تابعة للنظام الإيراني، وتنفيذ مهام أمنية في إسرائيل بتوجيه منهم مقابل تلقيه أموالا".وأشارت إلى أنه "منذ تشرين الأول، بدأ أمويل التواصل مع عناصر استخباراتية إيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكان على اتصال مع حساب يُدعى "أريانا"، وبعد التعارف الأولي بينهما، انتقل التواصل إلى عنصر آخر يُدعى "جون" الذي قام بتوجيهه".وقالت الشرطة: "كشفت التحقيقات أنه رغم إدراك أمويل منذ بداية الاتصال أن "جون" عنصر إيراني، فقد وافق على تنفيذ مهام استخباراتية بتوجيه منه".وأوضحت أن المهام شملت "تصوير أماكن وكتابة شعارات، وتصوير منازل وشوارع في نتانيا والقدس" وأن أمويل نفذ المهام "وأرسلها إلى مشغّله".وأضافت: "كشفت التحقيقات أن أمويل اقترح على مشغّله الإيراني حرق سيارة شرطة، وتعطيل الكهرباء في القطار الخفيف في القدس، ولهذا الغرض، قام بتصوير مواقع مختلفة حول القطار الخفيف محاولا تحديد مصدر الطاقة، وأرسل الفيديو إلى مشغّله".وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن "أمويل تلقى من مشغّله الإيراني أموالا باستخدام العملات الرقمية المشفّرة، مقابل أنشطته".وأوضحت أنه "طُلب من أمويل تنفيذ عمليات تصوير لمواقع استراتيجية وجمع معلومات حساسة"، لم تذكرها.وأشارت الشرطة إلى أنه "من المتوقع تقديم لائحة إتهام ضد أمويل في الأيام المقبلة، من قِبل النيابة العامة في لواء القدس في المحكمة المركزية بالمدينة". (الاناضول)