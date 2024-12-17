مصر تنفي زيارة نتنياهو للقاهرة

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نفى مصدر مصري مطلع ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.كما نفى الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الأنباء.وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر قولها إنه من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة. (سكاي نيوز)