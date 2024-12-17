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عربي-دولي

خبر جديد عن سجن "صيدنايا".. هل من زنازين مخفية؟

Lebanon 24
17-12-2024 | 12:46
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صرح رئيس منظمة "أفاد" التركية، اليوم الثلاثاء، بأن فرق البحث والمختصين أكدوا عدم وجود أي سجون أو أقبية سرية داخل مبنى سجن صيدنايا.

واشار إلى أنّه "يجري البحث عن وجود مقابر جماعية بمحيط السجن".
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وكانت وكالة إدارة الكوارث التركية "آفاد" قد أعلنت إرسال فريق من 80 شخصا إلى سوريا لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في سجن صيدنايا العسكري، حيث يُعتقد أن هناك أشخاصا محاصرون. (روسيا اليوم)
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