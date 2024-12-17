خبر جديد عن سجن "صيدنايا".. هل من زنازين مخفية؟

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واشار إلى أنّه "يجري البحث عن وجود مقابر جماعية بمحيط السجن".وكانت وكالة إدارة الكوارث التركية "آفاد" قد أعلنت إرسال فريق من 80 شخصا إلى سوريا لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في سجن صيدنايا العسكري، حيث يُعتقد أن هناك أشخاصا محاصرون. (روسيا اليوم)