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قائد "قسد" يقترح "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني

Lebanon 24
17-12-2024 | 16:29
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أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، عن استعداد قواته لتقديم مقترح إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في مدينة كوباني الحدودية مع تركيا، في وقت أعلنت واشنطن عن تمديد الهدنة بين القوات الكردية وقوات موالية لتركيا في منطقة منبج.
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تابع عبدي في منشور على موقع إكس، أنّه "تأكيدا على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي". (سكاي نيوز) 
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