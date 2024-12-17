قائد "قسد" يقترح "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني

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تابع عبدي في منشور على موقع إكس، أنّه "تأكيدا على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي". (سكاي نيوز)