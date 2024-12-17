Advertisement

عربي-دولي

بشأن "المقابر الجماعية" في سوريا.. هذا ما أعلنته الخارجية الأميركية

Lebanon 24
17-12-2024 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1294173-638700767606509036.png
Doc-P-1294173-638700767606509036.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تعمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة لضمان المساءلة وحصول السوريين على إجابات عن تساؤلاتهم المتعلقة بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب في سوريا".
Advertisement

ودعا ميلر، خلال إفادته الصحفية الدورية إلى تقديم إجابات لأسر الأفراد الذين تعرضوا للإخفاء والتعذيب والقتل في سوريا ومحاسبة من فعلوا ذلك.

وقال ميلر إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، من بين هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "لا يزال الضمير في صدمة جراء ظهور الأدلة في سوريا على مدى 10 أيام بعد سقوط نظام بشار الأسد"، في إشارة إلى المقابر الجماعية والمعلومات التي تجمعها الإدارة الأميركية، وبعضها لم يعلن بعد.

وتابع قائلا: "لا يزال يتكشف أمام أعيننا المزيد من الأدلة على مدى وحشيتهم في إساءة معاملة شعبهم، وفي قتل وتعذيب شعبهم". (سكاي نيوز) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-12-17
18:40 | 2024-12-17
17:53 | 2024-12-17
16:59 | 2024-12-17
16:35 | 2024-12-17
16:29 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24