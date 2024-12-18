جندته أوكرانيا.. تفاصيل جديدة عن المتهم باغتيال الجنرال الروسي: "1000 دولار وإقامة أوروبية"

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بعدما أعلنت هيئة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، توقيف مواطن أوزبكستاني يشتبه بضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف أمس في موسكو في عملية تفجير أعلنت كييف مسؤوليتها عنها، تكشفت تفاصيل جديدة.وقالت الهيئة في بيان إن "مواطنا من أوزبكستان من مواليد العام 1995 ، أوقف للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الاشعاعية والكيمياوية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف".وأوضح المصدر نفسه أن المشتبه فيه أكد خلال استجوابه أن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندته".وبطلب من هذه الأجهزة أتى إلى موسكو وتسلم العبوة الناسفة التي وضعها على دراجة سكوتر كهربائية مركونة قرب مبنى يقيم فيه الجنرال كيريلوف على ما جاء في البيان.واستأجر المشتبه فيه أيضا سيارة ركنها قرب المبنى حيث نصبت كاميرا مراقبة بحسب المحققين.وأضاف المصدر نفسه أن المشاهد التي تلتقطها الكاميرا كانت تنقل "بالوقت الحقيقي إلى مخططي الاعتداء في مدينة دنيبرو" في أوكرانيا.وما أن خرج الجنرال ومساعده من المبنى، فجر المشتبه فيه العبوة عن بعد، وفق بيان هيئة التحقيق.وأشارت إلى أن المنفذ وعد "بالحصول على مبلغ مالي مقداره مئة ألف دولار" وإمكان "الانتقال للإقامة في بلد أوروبي.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن موسكو ستحيل قضية اغتيال الجنرال الروسي الكبير كيريلوف، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 ديسمبر.وأعلنت كييف مسؤوليتها عن هذا الاغتيال من خلال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية التي اتهمت الجنرال الروسي بارتكاب "جرائم حرب".(العربية)