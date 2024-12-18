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عربي-دولي

دبلوماسيٌّ روسيّ: سوريا على شفا فقدان الدولة

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:25
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قال الرئيس المشارك لنادي "حكيموف" السفير فوق العادة والمفوض لروسيا أوليغ أوزيروف، إن سوريا قد تفقد الدولة في ظل التطورات التي تشهدها البلاد بعد تغيير السلطة.

جاء ذلك خلال حديث أوزيروف في المركز الإعلامي "روسيا سيغودنيا"، حيث تابع: "نحن نرى الآن سوريا على شفا فقدان الدولة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقيقة تغير النظام، ولكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل هذا البلد. حيث يتهدد سوريا لا فقدان الاستقلال فحسب، بل فقدان الدولة".
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وأشار أوزيروف إلى أن هناك انطباعا بأن ما يحدث "مجرد مقدمة لعملية كبيرة، حيث نرى كيف توسع إسرائيل حدودها، وتستولي على مناطق جديدة متاخمة لمرتفعات الجولان". (روسيا اليوم)
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