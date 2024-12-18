بعد تأخير دام 12 عامًا.. فرنسا تعتزم تشغيل مفاعل نووي

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أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة "إي دي إف" اليوم الأربعاء، أنه من المقرر بدء تشغيل مفاعل نووي فرنسي في فلامانفيل هذا الأسبوع بعد 12 عاما من موعد تشغيله الأصلي.وقالت شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف"، إنه سيتم ربط المفاعل في نورماندي بالشبكة يوم الجمعة مع إجراء تجارب تشغيلية عند مستويات إنتاج متفاوتة حتى الصيف.وبدأت أعمال بناء المفاعل على القنال الإنكليزي في 2007، وكان من المقرر الانتهاء منه في 2012، لكن حدثت تأخيرات بسبب وجود عيوب في اللحامات في وعاء الضغط الفولاذي إلى جانب عوامل أخرى.ويصل آخر تقدير للتكلفة الذي بلغ 13.2 مليار يورو (13.8 مليار دولار) إلى أربعة أضعاف المبلغ الذي كان مخصصا في الميزانية في بداية المشروع.وتدعم فرنسا الطاقة النووية لتوفير الطاقة للمستقبل على النقيض من جارتها ألمانيا التي أغلقت كل محطات الطاقة النووية لديها.وبموجب الخطط التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون من المقرر أن تقوم البلاد ببناء 8 محطات جديدة للطاقة النووية بحلول 2050. (روسيا اليوم)