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عربي-دولي
هاليفي من رفح: نضغط على حماس لاستعادة المختطفين
Lebanon 24
18-12-2024
|
14:56
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أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية وتقييما للوضع في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.
وبعد الجولة أعلن هاليفي أنه "نقوم بتدمير حماس ونستهدف بنيتها التحتية وعناصرها، لكي لا يتكرر ما حدث في السابع من تشرين الأول".
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تابع: "نحن نضغط على حماس ونضعها يوميا في حالة أكبر من الضيق، لنتمكن من استعادة مئة مختطف ومختطفة، وآمل أن يعود أكبر قدر منهم على قيد الحياة ومن لا يعود حيا سيُدفن في مقابر إسرائيل".
وحول عودة سكان مستوطنات غلاف غزة، أعلن هاليفي أن "منطقة الغلاف تتلقى لونا من الحياة وسكان المناطق يعودون للبلدات. منذ لحظة عودتهم، تصبح مسؤوليتنا أكبر وليس أقل. لأننا ملتزمون الآن بتقديم استجابة أمنية أقوى بكثير لكي يشعروا هنا بالراحة والأمان".
وتوجّه للجنود، قائلاً "أنتم تساهمون في ضرب حماس، واستعادة المختطفين، وإعادة السكان. هذا يمنحني طاقة لا نهائية للاستمرار، وأعتقد أن هذا هو القاسم المشترك لكل جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي، سواء كان في الخدمة النظامية أو الاحتياط، استمروا في القيام بعمل ممتاز، شكرا لكم". (روسيا اليوم)
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